O requerimento para o estabelecimento pleno do serviço de energia elétrica na Serra foi assinado por Cesinha (Pros), Tico Jardim (Pros), José Prestes (PTB), Paulo Paes (União Brasil) e George Jardim (PSDB) - Divulgação

O requerimento para o estabelecimento pleno do serviço de energia elétrica na Serra foi assinado por Cesinha (Pros), Tico Jardim (Pros), José Prestes (PTB), Paulo Paes (União Brasil) e George Jardim (PSDB)Divulgação

Publicado 03/11/2022 08:47

Macaé - Dois requerimentos, aprovados na sessão desta terça-feira (1), na Câmara dos Vereadores, solicitaram melhorias na Serra macaense. O primeiro fez um apelo à concessionária do serviço de energia elétrica, a Enel, para tomar providências com relação a constante interrupção do serviço na região. Já o outro pediu a reforma de uma praça no Frade e na Areia Branca – esta última solicitada na semana anterior-, seguindo o atendimento que foi dado às praças de Córrego do Ouro e Trapiche.

Enel na Câmara

O requerimento para o estabelecimento pleno do serviço de energia elétrica na Serra foi assinado por Cesinha (Pros), Tico Jardim (Pros), José Prestes (PTB), Paulo Paes (União Brasil) e George Jardim (PSDB). O documento ainda convida um representante da Enel para comparecer ao plenário do Legislativo, a fim de prestar esclarecimentos aos parlamentares e à população. O Grande Expediente da sessão do dia 16 de novembro (quarta-feira) foi reservado para esta finalidade. O evento acontece a partir das 10h.

O presidente relatou o abandono de algumas localidades. “Na Areia Branca, por exemplo, as famílias são obrigadas a escolher entre ligar o freezer ou ascender a luz. Pois se fizerem as duas coisas, ao mesmo tempo, a energia cai”.

Cesinha também falou da situação de um colégio estadual municipalizado que fica em Córrego do Ouro. “Os estudantes me pediram ajuda, pois as salas de aula são muito quentes, sobretudo no período do verão. No entanto, eles não conseguem ligar o ar condicionado, pois a rede elétrica não suporta”.

Em diversas ocasiões os vereadores denunciaram a má prestação do serviço que leva moradores e comerciantes a acumularem prejuízos com a perda de mercadorias e outros itens por falta de refrigeração adequada.

Reforma da praça do Frade

Por fim, foi a vez de Tico Jardim defender o requerimento para a reforma da praça do Frade. “O parquinho infantil está muito perigoso. Precisamos de algumas intervenções urgentes para evitarmos um acidente no local”. O parlamentar pediu um prazo ao município para que ele possa dar uma satisfação aos moradores.