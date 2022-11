O Projeto Música Encantada está no terceiro ano de habilitação na Lei Rouanet - Divulgação/Moisés Bruno H. Santos

Publicado 01/11/2022 09:00

Macaé - A Coordenação de Cultura da Superintendência de Educação Integrada da Secretaria de Educação levou na última quinta-feira (27) o projeto Música Encantada, do Rio de Janeiro, para mil alunos do Ciep Leonel Brizola, na Barra de Macaé. Foram duas apresentações em dois turnos: pela manhã para alunos da Educação Infantil e do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e à tarde, para estudantes da Educação Infantil, primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental e turmas também do sexto e sétimo anos.



- Toda parceria de conteúdo cultural é importante para atuar no processo de aprendizagem, estimulando manifestações artísticas e a inserção da criança e do adolescente em atividades dentro do ambiente escolar – comentou a Secretária de Educação, Leandra Lopes.



De acordo com o maestro do Música Encantada, Daniel Sant´Anna, o projeto é gratuito e composto por crianças e jovens de comunidades carentes em torno dos bairros Pavuna e Jardim América, na capital. “Temos aula de violão, violino, flauta, canto e reforço escolar”, citou.Na apresentação da última quinta-feira, adolescentes de 12 a 18 anos do Ensino Fundamental do projeto do Rio cantaram e tocaram instrumentos como violino, flauta transversa e violão. “O repertório começa com música africana, depois vamos pra influências nordestinas, bossa nova, choro e outros estilos”, definiu o maestro. Foram 50 minutos de show, que deixaram os alunos encantados.- Eu adorei, foi ótimo reunir a turma toda na quadra do colégio para assistir à apresentação – destacou a aluna Ketlen Rebeca, de 13 anos, que estava acompanhada das amigas Larissa dos Santos, 12 anos e Ana Vitória de Souza, de 12 anos. “Eventos extraclasse de cultura nos motivam”, classificou Larissa. Para Ana Vitória, participar de programações artísticas estimula a procura de novos conhecimentos. “Despertamos para novas atividades”, ressaltou.Para a diretora adjunta Valéria Machado, o espetáculo do Música Encantada foi um presente que estimula a evolução cognitiva e pedagógica dos alunos. “A criatividade, a socialização, além da concentração e a linguagem são trabalhadas em atividades assim”, mencionou Valéria.A também diretora adjunta Núbia Prata informou que o Ciep Leonel Brizola possui um projeto chamado Encantar-te, que incentiva manifestações culturais e artísticas como música, teatro, literatura e poesia. “No final de cada semestre é feita uma culminância com apresentações e no final do ano, novas atividades denotando o talento dos estudantes”, detalhou Núbia, completando que a escola cumpre um papel social que expande a atuação do aluno como cidadão participativo na sociedade.Essa é a quarta vez que o Música Encantada chega em Macaé. Kemily Vitória da Silva e João dos Santos também compuseram a turma da tarde na quadra do Ciep Leonel Brizola. “Foi ótimo também para interagirmos”, enalteceu Kemily. João opinou que muitos alunos podem passar a se interessar por música após o espetáculo. “Adoro essas atividades dinâmicas”, afirmou.Percepções de mundo, desenvolvimento do pensamento crítico e a preparação do aluno para a sociedade são objetivos da Secretaria de Educação ao formar parcerias para atividades extraclasse. “Esse projeto já nos acompanha, é privado, mas que trabalha com recursos públicos viajando o Brasil e fora do país e ficamos felizes em trazer relações saudáveis que instigam os alunos a exercer práticas de socialização e cultura”, comentou a representante da Coordenação de Cultura da Superintendência de Educação Integrada da Secretaria de Educação, Fátima Jorge.O Projeto Música Encantada está no terceiro ano de habilitação na Lei Rouanet e, através dessa parceria com o Ministério da Cultura e com o patrocínio da TechnipFMC, atende a mais de duas centenas de crianças e adolescentes.Além das parcerias firmadas no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto Música Encantada também tem como parceiro a Rede Música e Cidadania – Agência do Bem.Em 14 anos de atuação, o Música Encantada ajudou a transformar a vida de mais de 2 mil crianças e jovens e levou cultura e entretenimento a cerca de 100 mil alunos das escolas da rede pública.