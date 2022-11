As aulas de capoeira são gratuitas - Divulgação

Publicado 09/11/2022 13:47

Macaé - Identidade, tradição e história fazem parte das aulas de capoeira, realizadas às terças e quintas-feiras no pátio do Solar dos Mellos, reunindo crianças a partir dos 3 anos, além de jovens e adultos. E quem deseja participar de um momento que une o esporte à Cultura também pode se inscrever, no próprio local.



Através da programação do projeto “Arte por Toda Parte”, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, as aulas são ministradas pelo mestre Kiko, e representam o resgate de uma identidade do povo brasileiro, a partir da música, da dança e do esporte.



No Solar, os alunos também conhecem parte da história macaense preservada em um dos principais patrimônios culturais e arquitetônicos da cidade que volta a respeitar a sua origem, de olho em um novo futuro de desenvolvimento e de prosperidade.



“As aulas no Solar dos Mellos são uma oportunidade de aproximar a nossa população da nossa história, ocupando verdadeiramente um espaço que preserva a nossa identidade. As inscrições estão abertas e a nossa equipe está preparada para receber, desde as crianças a partir dos 3 anos, até os jovens e adultos que desejam participar de um momento de descontração e de muito aprendizado”, afirma o secretário de Cultura, Leandro Mussi.