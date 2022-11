Na última semana, a EMEI Nossa Senhora da Conceição (Parque Aeroporto) e a Escola Municipal Fazenda Santa Maria (Horto) receberam a equipe da coordenadoria - Divulgação

Publicado 14/11/2022 09:22 | Atualizado 14/11/2022 09:27

Macaé - Com foco em mostrar qual o comportamento do pedestre, ensinar sobre sinalização e formar futuros cidadãos conscientes de seu lugar no trânsito, a Secretaria de Mobilidade Urbana investe em ações voltadas para os alunos das redes municipal e particular de Macaé. O trabalho é uma das prioridades da pasta e vem se fortalecendo com a atuação rotineira da Coordenadoria de Educação para o Trânsito nas escolas do município.



Na última semana, a EMEI Nossa Senhora da Conceição (Parque Aeroporto) e a Escola Municipal Fazenda Santa Maria (Horto) receberam a equipe da coordenadoria. “A gente acredita muito neste projeto. Educação para o trânsito, educação para a vida”, disse a diretora da EMEI, Vanessa Freitas, onde 139 alunos participaram da atividade.

“Nós consideramos esse trabalho muito importante porque visa estimular, nos nossos alunos, uma visão sobre segurança no trânsito, de modo que eles compreendam as sinalizações e compreendam as regras de trânsito, tornando a sociedade mais segura”, destacou a professora da Escola Municipal Fazenda Santa Maria, Elen, local que contou com a participação de 170 alunos na Escolinha de Trânsito, nos turnos da manhã e tarde.



A educadora da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, Helaine Goudard, enfatiza que o momento de aprender é agora. "Quanto maior for o nosso conhecimento, melhores cidadãos nos tornaremos", pontua.