A palestra será ministrada pela educadora e ativista Kátia Magalhães na tarde deste sábado (19), com início às 14h - Divulgação

Publicado 18/11/2022 13:59 | Atualizado 18/11/2022 14:04

Macaé - Na semana marcada por duas celebrações importantes para contribuição quanto a construção de uma sociedade cada vez mais igualitária, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que neste ano cai neste domingo, e o Dia da Umbanda, celebrado na quinta-feira (15), a Casa de umbanda de Pai João (Ilê Omin Axé d`Oxum), filiada ao Xangô Menino, localizada no bairro Lagomar, sob a diligência do Babalorixá Anderson d´Oxum (Yekolemin), promove gratuitamente a toda comunidade, uma tarde de orientações quanto ao combate ao racismo. A palestra será ministrada pela educadora e ativista Kátia Magalhães na tarde deste sábado (19), com início às 14h.



Na oportunidade também ocorrerá orientações quanto a campanha de conscientização da saúde masculina e feminina. As palestras ficam por conta da Acadêmica de Enfermagem Caren Ramos e dos Técnicos de Enfermagem, Suelen Aguiar e Avlis Notgnilew.



A casa de Pai João fica localizada na Avenida Sérgio Vieira de Melo, Travessa 28, no bairro Lagomar, em Macaé Divulgação



No momento em que há um aumento no número de casos de racismo e intolerância religiosa na cidade, a ação se faz mais que necessária não só para os fiéis, mas também a toda comunidade. “Nossa casa tem um compromisso com o combate ao racismo, a intolerância religiosa e a qualquer tipo de preconceito e desigualdade. A umbanda é fundamentada na caridade, por isso, estamos promovendo essas palestras como forma de cuidar de nós mesmos, do próximo e da nossa comunidade, através das orientações antirracistas e também de saúde masculina e feminina”, destaca o Baba Anderson.



Este é o primeiro evento de palestras promovido pela casa, é o início de um projeto que visa debater diversas temáticas ao longo do próximo ano. O evento é gratuito. A casa de Pai João fica localizada na Avenida Sérgio Vieira de Melo, Travessa 28, no bairro Lagomar, em Macaé.