Os veículos foram entregues pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) durante cerimônia solene realizada nesta terça-feira (6), no Aterro do Flamengo, no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 09/12/2022 10:42 | Atualizado 09/12/2022 10:44

Macaé - O Batalhões de Polícia Militar de Macaé, Campos e Itaperuna receberam nesta quarta-feira (7), viaturas semi blindadas (modelos Duster e Picape), para atuarem no programa Maria da Penha - Guardiões da Vida, que atende mulheres vítimas de violência e com medidas de protetivas concedidas pela Justiça.

Os veículos também irão atuar em áreas rurais e de difícil acesso. O objetivo é proporcionar maior proteção aos oficiais durante os patrulhamentos.



Os veículos foram entregues pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) durante cerimônia solene realizada nesta terça-feira (6), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.



Com o total de 137 veículos, 122 novas viaturas operacionais parcialmente blindadas e 59 motocicletas, foram distribuídas entre 36 unidades operacionais da corporação, abrangendo as oito regiões do estado do Rio.



Outros 15 veículos pesados (cinco retroescavadeiras, cinco caminhões-prancha e cinco caminhões basculantes) serão utilizados por unidades que atuam na região metropolitana, sob a coordenação dos Comandos de Policiamento de Área (CPAs), além do Comando de Operações Especiais (COE).



As novas aquisições fazem parte de um pacote de 513 viaturas modelos Duster e picape e 300 motocicletas. Até o final deste ano, serão entregues 305 destes veículos e 61 motocicletas.



O evento contou com a presença do Governador do Rio Cláudio Castro, que destacou que o objetivo do reforço é melhorar a qualidade de trabalho e segurança dos policiais militares e a vida de toda população.