Quem quiser, pode ser membro da associação, basta entrar em contato por meio da rede social no Instagram @anmilhas Divulgação/Monalisa Fagundes

Macaé - Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento e expansão do setor de milhas e cashback no Brasil, um grupo de pessoas se reuniu para traçar estratégias e fundou, em março deste ano, uma instituição sem fins lucrativos denominada Associação Nacional de Milhas e Cashback (ANMC).



O foco da associação está na defesa dos direitos dos milheiros, divulgação de dados do setor e na busca por incentivos que beneficiem o mercado, os participantes e associados.



De acordo com o presidente da ANMC, Orsini Nascimento, a entidade surgiu com o intuito de fomentar ações para o fortalecimento e aperfeiçoamento contínuo do mercado de milhas e cashback e estimular a troca/resgate dos pontos pelos participantes de programas de fidelização. “Nossa visão é ser a principal referência do setor no mercado brasileiro”, disse o presidente.



Atualmente, a associação é composta pela diretoria eleita durante uma assembleia geral, e quem quiser, pode ser membro da associação, basta entrar em contato por meio da rede social no Instagram @anmilhas.