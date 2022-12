Os ingressos estão à venda no primeiro lote até esta terça-feira, 13. O segundo até quinta-feira, 15 e o terceiro lote no dia do evento - Divulgação

Publicado 12/12/2022 10:29 | Atualizado 12/12/2022 10:34

Macaé - Nesta sexta dia 16, a partir das 21h, o Armazém abre suas portas para uma noite de muito rock in roll com o show da banda Detonautas. O evento é uma realização da Plug In Produções e o Lagoa Rock. O público irá assistir a três shows: A banda “A Vera” tocando clássicos nacionais e internacionais dos anos 80, 90 e 2000; em seguida Deia Cassali, repetindo o sucesso do mesmo show apresentado no Rock in Rio deste ano e encerrando com chave de ouro a banda Detonautas. Os ingressos estão à venda no primeiro lote até esta terça-feira, 13. O segundo até quinta-feira, 15 e o terceiro lote no dia do evento.

A entrada de menores entre 16 e 18 anos será permitida desde que seja acompanhado dos pais ou responsáveis. O link para compra dos ingressos é Bilheteria Digital | Ingressos Show do Detonautas. Já as pessoas interessadas em adquirir camarotes devem entrar em contato direto com a organização através do zap 22-999856428.



Além dos shows a organização irá oferecer uma praça de alimentação com diversas opções. Dois bares estão sendo montados em locais estratégicos para garantir a comodidade e o acesso de todos os públicos que estiverem nos espaços: Pista, VIP ou Camarote. As opções para petiscar estarão presentes nos estandes do Sacra Beer e da Pizzaria do Cristiano, harmonizando com os estilos da cervejaria artesanal Ladkza.



As músicas que fizeram parte da trilha sonora da novela Malhação da TV Globo: “Quando o Sol Se For”, “Verdades do Mundo”, “O Amanhã”, “Só por Hoje”, e “Dia Comum” já estão na lista da banda Detonautas, que este ano participou do Lollapalooza.



O vocalista da banda, Tico Santa Cruz, que também é escritor e já publicou três livros, promete fazer um show histórico em Macaé. Detonautas foi a primeira banda independente a tocar no palco principal do festival Rock in Rio. Em 2002, no Pacaembu, São Paulo, Os Detonautas abriram o show para o Red Hot Chili Peppers.



A origem do nome da banda tem relação com a maneira que ela foi formada, onde os participantes foram recrutados através da internet. Dessa forma, o nome Detonautas é uma junção dos termos “detonadores + internautas”.



Depois de algum tempo com edições on line, o projeto Lagoa Rock retorna com força total. Desta vez em parceria com a Plug produções. O Lagoa Rock Macaé é o primeiro Festival de Rock da cidade, registrado no circuito cultural do Estado do Rio como primeiro festival mensal de rock no Rio de Janeiro, introduzindo a cidade no mapa turístico e comercial do estado como referência do rock.