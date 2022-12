Projeto tem patrocínio da lei de incentivo à cultura, da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, com apoio da Criape - Divulgação/Aline Marinho

Macaé - Com objetivo de levar cinema, entretenimento, tecnologia e sustentabilidade às comunidades carentes de Macaé, o projeto Projeto Ecocine+ oferece nesta segunda-feira (12), quatro sessões gratuitas de cinema, no estacionamento do Shopping Plaza, em Macaé - RJ.

O evento, que iniciou na ultima quinta-feira (8), promete levar muito além que filmes, mas um motivo para sonhar, se entreter e conhecimento, através da cultura audiovisual àqueles que não têm acesso ao cinema. Com 5 dias de evento, serão 40 sessões ofertadas na cidade.



Além das sessões de cinema, o projeto também oferece conhecimento sustentável, com a instalação de um ecoponto para a troca de materiais recicláveis e uma tenda de reaproveitamento de aparelhos eletrônicos.

Acontece também o workshop “Economia criativa, o ambiente do audiovisual brasileiro: mercado e perspectivas para financiamento de filmes e séries de TV”, direcionado aos alunos da rede pública de ensino e professores.



E como cinema não é a mesma coisa sem pipoca, também acontecerá a distribuição gratuita para o público.



O Projeto tem patrocínio da lei de incentivo à cultura, da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, com apoio da Criape.