O Macaé Convention realizou a Assembleia Geral Extraordinária de Prestação de Contas, aprovadas pelo Conselho Fiscal - Divulgação

O Macaé Convention realizou a Assembleia Geral Extraordinária de Prestação de Contas, aprovadas pelo Conselho FiscalDivulgação

Publicado 14/12/2022 15:01 | Atualizado 14/12/2022 15:03

Macaé - A instituição sem fins lucrativos de fomento ao Turismo Macaé Convention & Visitors Bureau (Macaé C&VB) realizou, nesta segunda-feira (12), a Assembleia Geral Extraordinária de Prestação de Contas, aprovadas pelo Conselho Fiscal.



O evento, que aconteceu no Auditório Orlando Farrula, localizado na ACIM, também parabenizou a gestão da ex-presidente Isabel Tuñas, que esteve à frente da associação nos anos 2021 e 2022, época de pandemia e pós pandemia, enfrentados com muitos desafios.

Marcelo Merrel assume presidência do Macaé Convention para pleito 2023/2024 Divulgação

Isabel afirmou que estará sempre disposta a somar com as pautas turísticas-econômicas da cidade que tanto ama. “Finalizo esse ciclo com sentimento de dever cumprido. Foi um honra representar e apresentar as belezas naturais e potência econômica do nosso município”, frisou.



A reunião deu boas vindas ao associado eleito novo presidente da instituição, o empresário macaense, Marcelo Merrel, que ficará no pleito 2023/2024, e à sua nova Diretoria, Conselho Fiscal e Consultivo



Merrel é administrador e atua no ramo de Seguros há 29 anos, atendendo pessoas físicas, jurídicas em diversos setores, como: comércio, indústria, serviços e hotelaria.

Após dois anos à frente da instituição, Isabel Tuñas passa o cargo para o empresário macaense Merrel, experiente no associativismo da cidade Divulgação



Marcelo Merrel possui ampla experiência no setor associativista. Foi presidente da Associação Comercial de Macaé - ACIM (de 2009 a 2012); Presidente e vice-presidente da Firjan (de 2012 a 2018), além de integrar o Macaé Convention desde 2009, onde atuou também como diretor do Conselho Fiscal.



Para ele, “dar continuidade ao trabalho bem desenvolvido pelas gestões anteriores é fundamental”.



- Vamos estreitar os laços e trabalhar em conjunto com apoio da rede hoteleira, Gastronomia, agentes de viagens, agentes culturais e imprensa, ressaltou o empresário.



“Para 2023 a palavra é ‘esperança’. Será o ano da retomada pós crises. Temos uma equipe forte e unida para fazer acontecer. Participar e realizar de feiras e eventos estão no nosso planejamento, pois Macaé pode e merece viver a ascensão turística”, pontuou o presidente do Macaé C&VB. Marcelo Merrel possui ampla experiência no setor associativista. Foi presidente da Associação Comercial de Macaé - ACIM (de 2009 a 2012); Presidente e vice-presidente da Firjan (de 2012 a 2018), além de integrar o Macaé Convention desde 2009, onde atuou também como diretor do Conselho Fiscal.Para ele, “dar continuidade ao trabalho bem desenvolvido pelas gestões anteriores é fundamental”.- Vamos estreitar os laços e trabalhar em conjunto com apoio da rede hoteleira, Gastronomia, agentes de viagens, agentes culturais e imprensa, ressaltou o empresário.“Para 2023 a palavra é ‘esperança’. Será o ano da retomada pós crises. Temos uma equipe forte e unida para fazer acontecer. Participar e realizar de feiras e eventos estão no nosso planejamento, pois Macaé pode e merece viver a ascensão turística”, pontuou o presidente do Macaé C&VB.