Publicado 16/12/2022 14:04 | Atualizado 16/12/2022 14:34

Macaé - A Orla da Praia Campista, em Macaé - RJ, foi marcada por muita emoção e alegria, nesta quinta-feira (15), com o lançamento do Natal Magia. O show de fogos sincronizado com as canções de Natal encantaram o público que aguardava ansiosamente a estreia do evento, e também, as pessoas que passaram pelo local e foram surpreendidas.

As luzes da árvore de Natal, considerada a maior do interior do estado - 40m - foram acesas e a tão esperada Vila do Papai Noel foi inaugurada. A árvore gigante proporciona uma experiência imersiva, pois é possível entrar e observá-la por dentro.

“O Natal é uma época especial e a proposta do governo municipal foi dar esse presente ao macaense e fazer da nossa cidade um lugar especial para ser visitado nesta época do ano”, disse o secretário de Turismo, Leonardo Anderson.

Para o associação de fomento ao Turismo, Macaé Convention & Visitors Bureau (Macaé C&VB), a iniciativa da gestão municipal investir na magia do Natal é um sonho realizado de toda o Trade Turístico.

"Temos inúmeras belezas naturais, praias, lagoas e cachoeiras; infraestrutura, Aeroporto, gastronomia requintada e somos a segunda maior rede hoteleira do Estado, sem dúvidas, o 'Natal Magia Macaé' marca uma nova era do Turismo na nossa cidade. Estamos entusiasmados em receber os visitantes, que já estão chegando para as festividades. O ano de 2022 vai marcar o 'play' no reconhecimento de Macaé como destino de Natal, em todo o país", ressaltou Isabel Tuñas, hoteleira e voluntária no Macaé C&VB.

O prefeito Welberth Rezende entregou a chave da cidade nas mãos do Papai Noel e destacou que, a decoração significa a alma de uma Macaé que resgata, a cada dia, a sua verdadeira essência. "Nossa terra é linda e cheia de encantos, é uma felicidade indescritível ver tanta gente aqui, feliz, sorrindo, se divertindo. Aproveito para desejar um Feliz Natal e um novo ano de muitas realizações", disse Welberth.

Programação - A Vila do Papai Noel conta com diversas atividades gratuitas e a programação segue até o próximo dia 25, com início às 18h. Além dos personagens natalinos, que estão disponíveis para fotos, a própria decoração que envolve a vila, como estrelas e borboletas iluminadas, forma um cenário instagramável, com direito a espumas que simulam neve. Já na casa do Papai Noel é possível fazer um registro com o bom velhinho e ainda ganhar de brinde uma foto que será revelada na hora.



Já a programação cultural se estende até o dia 29 com mais de 40 apresentações, com início também a partir das 18h. Durante a inauguração, se apresentaram a Cia Mickey e a Minnie palhaçaria; o ballet de Natal do Polo de Cultura da Fronteira; coral do Colégio Castelo; sax com Anderson Aprigio; Banda Atitude C4; além de capoeira e outras apresentações. A programação completa está disponível no hotsite macae.rj.gov.br/natalmagia.

Por todo o município estão espalhadas mais de 15 árvores natalinas, além da estrutura de 40 metros montada no bairro da Praia Campista, considerada a maior árvore do interior do estado.



Além da Praia Campista, outras árvores poderão ser vistas nos seguintes pontos: Lagoa de Imboassica, Praia dos Cavaleiros, Imbetiba, Av. Evaldo Costa, Centro (em frente à prefeitura e no Calçadão da Av. Rui Barbosa), Barra, Parque Aeroporto, Lagomar, Ajuda, Sana, Frade, Glicério, Trapiche, Córrego do Ouro e Areia Branca.