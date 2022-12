O cachorro foi conduzido à uma clínica veterinária para tratamento - Divulgação

O cachorro foi conduzido à uma clínica veterinária para tratamentoDivulgação

Publicado 21/12/2022 12:38

Macaé - Um cão ferido e maltratado foi resgatado pela Polícia Militar (PM), nesta terça-feira, na comunidade do Morro do Carvão, em Macaé - RJ. O animal foi encontrado pelos agentes, em estado deplorável, na Rua Iobel Sardinha, nº 101.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, após receber uma denúncia anônima sobre o caso, equipes se dirigiram ao local indicado e encontraram o cão em uma garagem. No mesmo lugar, foi encontrado um casaco com mais de R$ 13 mil em espécie, juntamente com um caderno com anotações de acerto de tráfico de drogas.

Ainda segunda a Polícia, o dono do imóvel é conhecido como integrante do tráfico de drogas na comunidade, como 'Panga'. O indivíduo não estava no momento da ação.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na Delegacia da cidade - 123ªDP - (Macaé), e o cachorro foi conduzido à uma clínica veterinária para tratamento.