Em Macaé, condutores devem ficar atentos e redobrar os cuidados ao trafegar pelas vias da cidadeReprodução Instagram

Publicado 20/12/2022 09:55 | Atualizado 20/12/2022 09:57

Macaé - Devido às fortes chuvas que atingem Macaé, desde a madrugada desta terça-feira (20), há registro de vários pontos de alagamento nas vias da cidade. Agentes da Coordenadoria de Trânsito estão atuando para fazer as intervenções e desvios necessários nesta manhã. Os condutores devem ficar atentos e redobrar os cuidados ao trafegar pelas vias.



A Avenida Aluizio da Silva Gomes, em frente ao Shopping, e a rotatória do IML estão alagadas. O trânsito está sendo bloqueado em frente ao Shopping e na Linha Verde sentido Dubai, já na rotatória do Aroeira. A Rua Teixeira de Gouveia, entre a Rua Vereador Abreu Lima e Papa João XXIII, também registra alagamento.



A Rua Tenente Célio também registra acúmulo de água, próximo ao Lava Jato, em ambos sentidos. O trânsito está sendo desviado na Avenida Prefeito Aristeu Ferreira, seguindo até a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), para quem está indo no sentido Rio das Ostras .



A Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as linhas de ônibus urbano estão operando com desvios, ocasionando atrasos no atendimento à população.



As linhas que passam pela Avenida Aloísio da Silva Gomes estão seguindo pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) devido ao acúmulo de água na via.



Linhas com alteração de rota, oriundas ou que passam pelo Terminal Central:



A11 Cavaleiros

A21 Vila Moreira

A31 Vila Moreira

A23 Fazenda

A33 Central

A51 Vale das Palmeiras

A53 Piracema

C11A Campo do Oeste

C11B Campo do Oeste

C31A Novo Horizonte

C31B Novo Horizonte

C41A Bairro da Glória

C41B Bairro da Glória

T11 PT

T21 Bela Vista

T31 A Lagoa

T31 B Mirante da Lagoa

T41 Cavaleiros

T51 PT

T61 Firmas