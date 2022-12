A chegada de 2023 será celebrada em três pontos: Cavaleiros, Barra e Sana. Na praia dos Cavaleiros, o palco será montado na altura da Rua Franklin Roosevelt. A festa começará às 19h, com o DJ Felipe Tanus. Às 22h, o cantor Zé Ramalho sobe ao palco, seguido da Banda Hits - Divulgação

A chegada de 2023 será celebrada em três pontos: Cavaleiros, Barra e Sana. Na praia dos Cavaleiros, o palco será montado na altura da Rua Franklin Roosevelt. A festa começará às 19h, com o DJ Felipe Tanus. Às 22h, o cantor Zé Ramalho sobe ao palco, seguido da Banda HitsDivulgação

Publicado 27/12/2022 12:09 | Atualizado 27/12/2022 12:15

Macaé - Por meio de Coletiva de Imprensa, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, anunciou nesta segunda-feira (26) a programação do Réveillon no município. Cerca de 40 mil pessoas estão sendo esperadas na festa da Praia dos Cavaleiros, onde terá 12 minutos de queima de fogos e show do artista Zé Ramalho.

Em outro ponto da cidade, a Praia da Barra de Macaé, também terá queima do fogos e o Grupo Vou pro Sereno promete agitar o público. A cantora Patrícia Britto vai animar os moradores e turistas do Sana, na região serrana.

O prefeito ressaltou que o Réveillon integra a estratégia do governo com foco no aquecimento da economia local:

"A ideia é criar uma cultura e tradição no estado, com investimento que retorne para a própria cidade por meio de toda uma cadeia de serviços que é beneficiada. Aos poucos a gente vai recuperando a cidade e melhorando a vida das pessoas", disse.



"Esta será a maior festa aberta ao público, após a flexibilização das atividades em razão da pandemia. Realizações como essa reduz a sazonalidade do emprego turístico, promove a inclusão social ao oferecer atrações gratuitas e valoriza a população que pode ter entretenimento de qualidade sem precisar sair da cidade", pontuou o secretário adjunto de Turismo, Léo Anderson.

Para Isabel Tuñas, diretora de Hotelaria e associada do Macaé Convention & Visitors Bureau, a cidade vive a tão esperada retomada de eventos, que contribui diretamente com todo o Trade Turístico. "Hoje, temos 98% da hotelaria já reservada para o período da virada de ano. É um marco da valorização que o Turismo Macaense sempre mereceu. Temos uma Gastronomia variada e requintada que chama atenção dos visitantes e somos a segunda maior Rede Hoteleira do Estado do Rio. Sabemos receber os turistas, com acolhimento e diversas opções de atividades ao ar livre e em contato com a natureza", afirmou Isabel.



Shows da Virada



A chegada de 2023 será celebrada em três pontos: Cavaleiros, Barra e Sana. Na praia dos Cavaleiros, o palco será montado na altura da Rua Franklin Roosevelt. A festa começará às 19h, com o DJ Felipe Tanus. Às 22h, o cantor Zé Ramalho sobe ao palco, seguido da Banda Hits.



Na Barra, o palco será montado próximo ao Iate Clube. Sarah Freitas anima o público a partir das 21h. Logo depois, o grupo de pagode "Vou pro Sereno" sobe ao palco.



Na região serrana, a festa será no CriaSana, com Patrícia Britto, a partir das 21h, seguida da banda Hulle Records.



O show pirotécnico contará com queima de fogos de 12 minutos, nos Cavaleiros e na Barra.



No primeiro dia de 2023, a festa continua com shows de Bira Bello, na Barra, às 19h; Cavaleiros recebe Glauco Zulo, às 19h e o Sana, Maurício Grativol, às 14h.