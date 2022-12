PF prende dois homens com notas falsas em Macaé - Divulgação

PF prende dois homens com notas falsas em MacaéDivulgação

Publicado 31/12/2022 16:41

Macaé - Dois homens foram presos pela Polícia Federal (PF) em flagrante, após receber um pacote com cédulas falsas no Agência de Correios, em Macaé.

De acordo com a PF, eles haviam comprado notas de R$ 100 e R$ 50 falsas, somando a quantia de R$ 1.000 falsificados, originárias de São Paulo.



Após investigação na residência dos suspeitos, mais seis cédulas falsas de R$50 foram encontradas.



Os meliantes foram conduzidos à Delegacia da PF em Macaé para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Eles serão indiciados pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, § 1º do Código Penal, cuja pena pode chegar até 12 anos de reclusão.