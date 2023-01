Os participantes utilizam cadeiras, coletes, equipamentos específicos e recebem orientações sobre a prática - Divulgação

Os participantes utilizam cadeiras, coletes, equipamentos específicos e recebem orientações sobre a práticaDivulgação

Publicado 12/01/2023 12:20 | Atualizado 12/01/2023 12:22

Macaé - Começa neste domingo (15) a temporada do projeto “Macaé: Verão para Todos”, realizado pela Secretaria Adjunta de Defesa Civil, em parceria com o Centro de Vida Integrada (CVI). A edição segue até o dia 19 de março e vai acontecer nos Cavaleiros, ao lado do Posto 1 (Hollywood).

O objetivo do projeto gratuito é a inclusão de todos, por meio de banhos de mar adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto é reconhecido em toda região por superação, cuidados e qualidade de vida dos participantes que têm a oportunidade de desfrutar o banho de mar no verão.

Não é preciso se inscrever previamente e não há limite de idade. Os menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis. Os participantes utilizam cadeiras, coletes, equipamentos específicos e recebem orientações sobre a prática.



A atividade e conta com duas cadeiras anfíbias, que oferecem conforto e segurança para os banhistas, além de boias, pranchas, rescue tube (espécie de flutuador salva-vidas) e a atuação de oito agentes, que foram capacitados para lidar com pessoas com necessidades especiais, ou que tenham dificuldades em locomoção, como por exemplo, pessoas que sofreram AVC.

Para o Secretário adjunto de Defesa Civil, Joseferson de Jesus Florêncio, a edição promete ser um sucesso. “Vamos oferecer oportunidade para mais pessoas conhecerem o nosso projeto, que não precisa de cadastro prévio. É só chegar até uns dos nossos agentes da Defesa Civil e participar. Essa é a possibilidade para que as pessoas com mobilidade reduzida ou deficientes físicos possam desfrutar do banho de mar com autonomia”, disse.

Idealizado pelo CVI e a Defesa Civil, a proposta da parceria é desenvolver, entre os setores público e privado, uma infraestrutura acessível para as pessoas com deficiência em um posto de uma praia conhecida da cidade.