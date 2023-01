Professor Michel (Patriota) continua como primeiro secretário. José Prestes (PTB) assume o posto de segundo secretário - Divulgação/Tiago Ferreira

Publicado 09/01/2023 16:37 | Atualizado 09/01/2023 16:48

Macaé - Em cumprimento à Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno, a Câmara de Macaé deu posse a nova Mesa Diretora para o biênio 2023-2024. Cesinha (Pros), reeleito para o segundo mandato, segue como a liderança do Legislativo local.

A nova formação terá George Jardim (PSDB) como primeiro vice-presidente e Paulo Paes (União Brasil) no posto de segundo vice-presidente. Professor Michel (Patriota) continua como primeiro secretário. José Prestes (PTB) assume o posto de segundo secretário.

De acordo com Cesinha, a Câmara atuará pela consolidação do desenvolvimento de Macaé, fortalecendo as parcerias com a prefeitura e o governo estadual. “Ao longo desses dois primeiros anos, enfrentamos grandes desafios, mas unimos esforços. Essa Casa deu exemplo e, ao lado dos demais poderes, garantiu conquistas que resultarão em mais qualidade de vida da população.”

Cesinha também lembrou os recentes investimentos que colocaram o Legislativo entre os primeiros do país, como a implementação do sistema de energia solar. A estimativa é de economizar R$ 800 mil ao ano.

Participaram do ato, ainda, os vereadores Tico Jardim (Pros), Rond Macaé (Patriota), Alan Mansur (Cidadania), Luiz Matos (Republicanos), Rafael Amorim (PDT), Amaro Luiz (PRTB), Reginaldo do Hospital (Podemos) e Luciano Diniz (Cidadania).