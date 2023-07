Números reforçam a posição de Macaé como líder na geração de oportunidades e contratações em toda a região - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 04/07/2023 12:07

Macaé - Macaé está vivenciando um novo ritmo de desenvolvimento e prosperidade, comprovado pelos recentes indicadores de geração de empregos divulgados esta semana. De acordo com os dados consolidados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre janeiro de 2021 e maio de 2023, foram criados mais de 25,4 mil novos postos de trabalho na cidade.

Esses números reforçam a posição de Macaé como líder na geração de oportunidades e contratações em toda a região, mantendo-se ao longo dos últimos dois anos devido às políticas governamentais que promovem um ambiente favorável aos negócios locais.

O prefeito Welberth Rezende ressalta que a geração de empregos em Macaé é o resultado direto dos esforços em estabelecer diálogos com a indústria e implementar medidas que consolidem investimentos e estimulem o ambiente empresarial. O trabalho é visto como uma forma de dignidade para milhares de famílias que contribuem diretamente para o desenvolvimento da cidade.

Segundo o Caged, somente no mês de maio deste ano, Macaé criou 365 novos postos de trabalho, totalizando 4.985 empregos criados desde o início do ano. Em 2022, a cidade registrou a abertura de 8.657 novos empregos, enquanto em 2021 foram criados 11.793 postos de trabalho. Esses números refletem o otimismo e o crescimento contínuo da economia local, impulsionando a qualidade de vida e as perspectivas de progresso para a população macaense.