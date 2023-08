Atletas são alunos da rede municipal, integrantes do programa desenvolvido no Ciep Maringá - Foto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 11:47

Macaé - A equipe do programa de Atletismo do Ciep Municipalizado Maringá (AECD-Macaé) está em plena preparação para participar de competições nacionais e internacionais, com expectativas de brilhantes resultados. Na próxima terça-feira (8), a equipe embarcará para Aracaju, em Sergipe, onde disputará o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18.

Os atletas contarão com recursos do Bolsa Atleta da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Esportes, para participar da competição. A comitiva será composta por 13 atletas, acompanhados pelo professor Hiller Franco e o estagiário Guilherme Oliveira. Hiller expressa sua empolgação: "Estamos todos muito entusiasmados com esta competição. Tenho certeza de que será um marco para nós. Todos estão extremamente comprometidos e esperançosos."

O Campeonato Brasileiro de Atletismo será transmitido pelo Canal de Atletismo e pelo Canal Olímpico no YouTube, proporcionando a oportunidade para que o público acompanhe as façanhas da equipe.

Além do "Brasileiro Sub18", sete atletas do projeto foram convocados para os Jogos Escolares da Juventude 2023, que ocorrerão em Ribeirão Preto, entre os dias 1º e 16 de setembro. A competição reunirá os melhores atletas de até 17 anos do país em diversas modalidades esportivas.

Outra competição na mira dos alunos do projeto de Atletismo é o Gymnasiade Internacional, que ocorrerá de 19 a 27 de setembro, no Rio de Janeiro. O evento reúne 22 modalidades, incluindo Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Basquete 3x3, Boxe, Dança, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Judô Paralímpico, entre outras.

O Ciep Municipalizado Maringá orgulhosamente representará o Brasil na Gymanasiade Internacional, com o atleta Matheus Gomes de Souza Tavares, que participará das provas de 800 e 2.000 metros rasos.

O projeto Atletismo Macaé é fruto de uma parceria entre o CIEP 455 Maringá, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria de Educação e patrocínio da Etesco Construções e Comércio, com o apoio da AECD - Associação Esportiva Cidadania e Dignidade.