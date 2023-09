Podem ser inscritos projetos e iniciativas que resultaram em inovação na gestão ou na prestação de serviços ao cidadão pelo poder público municipal - Foto: Divulgação

Podem ser inscritos projetos e iniciativas que resultaram em inovação na gestão ou na prestação de serviços ao cidadão pelo poder público municipalFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2023 15:49

Macaé - A Prefeitura Municipal de Macaé, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, anunciou o lançamento do Edital 11/2023, que informa a abertura das inscrições para a terceira edição do Prêmio Servidores Inovadores. O evento ocorrerá de 25 de setembro a 9 de outubro de 2023.

O 3º Prêmio Servidores Inovadores tem como objetivo reconhecer e divulgar práticas e experiências inovadoras implementadas nos anos de 2022 e 2023, contribuindo para a melhoria e eficiência da gestão pública. O prêmio visa valorizar equipes de servidores públicos municipais que atuaram de maneira criativa e inovadora em suas atividades.

Podem ser inscritos projetos e iniciativas que resultaram em inovação na gestão ou na prestação de serviços ao cidadão pelo poder público municipal. As categorias de premiação incluem Gestão e Atendimento ao Cidadão, divididas em Projetos e Pequenas Iniciativas.

Todas as informações necessárias para a inscrição estão disponíveis no edital, e as inscrições serão realizadas por meio de um Formulário Eletrônico de Inscrição acessível através do link no site da Prefeitura.