Garotada que tem consulta marcada no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) terá a companhia do Palhaço Zé Cueca - Foto: Ana Chaffin

Publicado 10/10/2023 12:20

Macaé - Na semana do Dia da Criança, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) proporcionou momentos de diversão e aprendizado para os pequenos pacientes. A equipe da unidade se uniu ao Palhaço Zé Cueca para receber as crianças com brincadeiras, esculturas de balões e jogos.

A iniciativa, promovida pela Coordenadoria Especial de Odontologia em parceria com a Secretaria de Educação, tem como objetivo tornar as visitas ao dentista mais agradáveis para os pequenos. A ação se estende até quarta-feira (11), incluindo atividades na parte da tarde.

Carla Bittencourt, coordenadora de Odontopediatria, enfatiza que, além das brincadeiras com o palhaço, as crianças recebem informações importantes sobre a prevenção e os cuidados necessários para manter um sorriso saudável ao longo da vida. Cada criança também ganha um kit com escova, creme dental, fio dental e um folheto explicativo.

Daniel, de 10 anos, que estava acompanhado por sua mãe, Leidiane Sardinha, ficou atento às explicações e prometeu cuidar bem de seus dentes. "Não quero que meus dentes fiquem feios. Vou escová-los direitinho para não ter cáries", afirmou.

O município conta com 57 consultórios odontológicos, oferecendo uma ampla gama de serviços, incluindo Odontopediatria, Endodontia, Estomatologia, Bucomaxilofacial, Prótese, PCDs, Dentística, Atendimento 24 horas em três unidades de emergência, Atendimento Domiciliar, Odontologia Coletiva nas escolas e Unidade Móvel de atendimento odontológico.

O CEO está localizado na Rua Velho Campos, 566, no Centro, e oferece nove consultórios e uma sala de Fretonomia. A unidade atende diversas especialidades odontológicas, incluindo endodontia, prótese, estomatologia, cirurgia, odontopediatria, periodontia e consultórios de emergência 24 horas.