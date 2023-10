Entrega da premiação será na Cidade Universitária - João Barreto

Publicado 26/10/2023 12:21 | Atualizado 26/10/2023 12:22

Macaé - No III Prêmio Servidores Inovadores deste ano, 42 projetos se destacaram em Macaé. A iniciativa, promovida pela Secretaria Adjunta de Ensino Superior, tem como objetivo valorizar e reconhecer práticas e iniciativas dos servidores públicos municipais que contribuem para aprimorar a gestão pública e a qualidade de vida da população. A próxima etapa, conforme o edital nº 011/2023, inclui a divulgação do resultado final e a entrega da premiação, marcadas para a próxima segunda-feira, dia 30, às 9h, no Auditório Cláudio Ulpiano, localizado no Bloco A da Cidade Universitária.

Nesse contexto, serão premiados 12 projetos, distribuídos entre as categorias "Gestão - Pequenas Iniciativas" e "Gestão – Projetos", bem como nas categorias "Atendimento ao Cidadão - Pequenas Iniciativas" e "Atendimento ao Cidadão – Projetos". A Secretária Adjunta de Ensino Superior, Flaviá Picon, ressalta a importância de valorizar e reconhecer os servidores pelo seu comprometimento e dedicação ao trabalho.

"O Prêmio Servidores Inovadores reconhece e destaca práticas e experiências inovadoras implementadas pelos órgãos públicos, contribuindo para a eficiência da gestão pública. Estamos orgulhosos de participar dessa premiação", enfatizou Flaviá Picon.

O processo seletivo iniciou com a apresentação escrita e comprovação de cada proposta por meio de fotos, vídeos e links fornecidos em um formulário. Os projetos aprovados passaram para a segunda fase do Prêmio, onde foram avaliados por uma comissão na Cidade Universitária nos dias 23 e 24 de outubro. Nessa etapa, os servidores tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos oralmente, juntamente com suas equipes.

Diversas secretarias e setores do município contribuíram com projetos inovadores, demonstrando o comprometimento do funcionalismo público. A iniciativa abrangeu áreas como desenvolvimento social, saúde, educação, mobilidade urbana, esportes, tecnologia e muito mais, evidenciando o engajamento de Macaé em aprimorar os serviços públicos em benefício da comunidade.

Além disso, na quarta-feira (1), será publicada uma Nota de Elogio no Diário Oficial do Município, acessível através do link: [https://sistemas.macae.rj.gov.br:840/diariooficial/](https://sistemas.macae.rj.gov.br:840/diariooficial/).