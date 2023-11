Jogo foi marcado por intensidade e equilíbrio no meio campo - Foto: Esporte Press Brasil

Publicado 06/11/2023 16:43 | Atualizado 06/11/2023 16:44

Macaé - O final de semana do futebol macaense foi agitado com o início da Copa Macaé 2023. Oito equipes entraram em campo no Estádio Expedicionário em busca dos primeiros pontos e da liderança em seus grupos na competição.

A primeira partida da rodada inaugural colocou frente a frente dois bairros tradicionais de Macaé: Imbetiba e Cajueiros. O jogo foi marcado por intensidade e equilíbrio no meio campo, mantendo os torcedores na ponta de suas cadeiras.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o artilheiro Dudu brilhou, aproveitando um cruzamento e realizando uma jogada espetacular para abrir o placar em favor do Imbetiba. No entanto, na etapa complementar, a equipe dos Cajueiros chegou ao empate com uma bela troca de passes na intermediária, resultando em um gol de Aldênio que selou o resultado final: Imbetiba 1 X 1 Cajueiros.

Com o empate, ambas as equipes somam 1 ponto no grupo D. O grupo também conta com o Planalto, que descansou nesta rodada e entrará em campo no próximo final de semana, pela 2ª rodada, enfrentando os Cajueiros no domingo, dia 12, às 15 horas. O Imbetiba terá um período de descanso.

A Copa Macaé promete emocionantes disputas e muita ação nas semanas que se seguirão.