Dezoito atletas de Macaé participam do Campeonato Brasileiro de Karatê 2023 Foto: Divulgação

Publicado 15/11/2023 18:55

Macaé - Dezoito karatecas de Macaé, com idades entre dez e 38 anos, estão competindo no Campeonato Brasileiro de Karatê CBK 2023, realizado no ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo (SP) até domingo (19). Sob a orientação da técnica Samara Jardim, os atletas buscam conquistar resultados expressivos para a cidade.

O prefeito Welberth Rezende elogiou os competidores, destacando o apoio da Prefeitura de Macaé ao esporte em todas as suas modalidades. "Macaé é um celeiro de atletas, e os nossos representantes no Campeonato Brasileiro de Karatê estão entre os melhores do país", afirmou o prefeito.

A técnica Samara Jardim, faixa-preta 6º Dan pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), explicou que os atletas de Macaé passaram por várias etapas até chegar à competição nacional. Eles foram classificados no campeonato de Goiânia (GO) e agora disputam a final, onde se encontram com cerca de quatro mil atletas de 26 estados brasileiros.

Sete dos atletas macaenses participam de duas categorias cada: Kata, simulação de combate sem contato físico, e Kumite, a luta tradicional. A competição promete acirradas disputas e demonstrações do talento dos karatecas de Macaé.