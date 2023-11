Evento conta com quatro dias de atividades imperdíveis em diversos locais da cidade, incluindo Centro, Lagomar, Parque Aeroporto e Cavaleiros - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 12:18

Macaé - A cidade de Macaé se prepara para receber Camila Farani, renomada investidora e empreendedora, durante a Semana Macaé Empreendedora. Reconhecida por seu papel como investidora no reality Shark Tank (Canal Sony) e como sócia-fundadora da boutique G2 Capital, Camila é uma figura influente no cenário empreendedor brasileiro.

A programação, promovida pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Sebrae, busca fomentar a cultura empreendedora por meio do compartilhamento de experiências, oportunidades de negócios e aquisição de conhecimento. O evento conta com quatro dias de atividades imperdíveis em diversos locais da cidade, incluindo Centro, Lagomar, Parque Aeroporto e Cavaleiros.

O destaque da semana será a palestra de Camila Farani, intitulada "Desistir não é opção", que ocorrerá na quinta-feira (30) a partir das 18h. A participação é gratuita, sendo necessário realizar a inscrição pelo link: https://forms.office.com/r/RhSd0wbuGe.

Rodrigo Vianna, secretário de Desenvolvimento Econômico, ressaltou a importância da presença de Camila Farani na programação: "Trazer a Camila Farani, uma das referências do empreendedorismo da atualidade, vem somar com a riqueza dessa programação que tem quatro dias imperdíveis".

Camila Farani, empreendedora há 22 anos, palestrante internacional e reconhecida como uma das principais investidoras pela Lavca, possui mais de 45 startups em seu portfólio, com investimentos que ultrapassam R$ 35 milhões. Além disso, atua em negócios que movimentam mais de R$ 3,7 bilhões por ano e geram mais de 15 mil empregos. Fundadora do Grupo Farani, que engloba diversas áreas, incluindo EdTech, InvestTech, Brand Image e a comunidade Ela Vence, que conecta e inspira lideranças femininas, empreendedoras e investidoras.

A Semana Macaé Empreendedora promete proporcionar uma imersão no universo empreendedor, com eventos que incluem painéis, histórias de empreendedores locais, palestras do Sebrae, além de Sessões e Rodadas de Negócios. A participação da comunidade é fundamental para enriquecer o evento e fortalecer a cultura empreendedora na região.