Acidente no Centro da cidade reacende alerta sobre a segurança nas vias próximas ao Canal Beira Rio Foto: Rodrigo Peleteiro

Publicado 28/11/2023 12:08 | Atualizado 28/11/2023 12:12

Rio das Ostras - Na noite da última segunda-feira (27), um incidente surpreendeu os moradores do Centro de Rio das Ostras, quando um homem perdeu o controle de seu veículo e acabou caindo nas águas do Canal Beira Rio. Segundo relatos de testemunhas, por sorte, não houve feridos no desafortunado episódio.

Ainda não está claro se a vítima enfrentou algum mal-estar que resultou na perda do controle do veículo. Populares agiram com rapidez, acionando o Corpo de Bombeiros imediatamente. Contudo, até o momento, não foram divulgadas informações sobre a necessidade de atendimento médico para o homem resgatado. Este acontecimento desperta preocupações, especialmente porque residentes locais alertam para a recorrência de acidentes similares na região.

Os riscos associados às vias próximas ao Canal Beira Rio ganham destaque com esse incidente, levantando questões sobre a segurança do tráfego na área. O registro do ocorrido destaca a necessidade de medidas para prevenir futuros incidentes e garantir a integridade dos transeuntes na região central de Rio das Ostras.