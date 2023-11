O infrator foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o crime foi oficialmente registrado - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 12:26

Rio das Ostras - Um homem de 33 anos foi detido no bairro Âncora, em Rio das Ostras, no sábado (25), após roubar os celulares de duas vítimas. A polícia revelou que o indivíduo estava portando uma arma falsa e utilizava uma bicicleta para realizar os atos criminosos.



Durante a prisão, as autoridades precisaram empregar força para capturar o suspeito, uma vez que ele resistiu no momento da abordagem. As duas vítimas, ambas mulheres, identificaram o ladrão durante o processo de detenção. A polícia apreendeu o simulacro de pistola, bem como os dois celulares das vítimas, que estavam em posse do criminoso.



O infrator foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o crime foi oficialmente registrado. O uso de arma falsa intensifica a gravidade do delito, demonstrando a audácia do criminoso ao empregar meios que simulam perigo real. As autoridades ressaltam a importância da colaboração da comunidade no reconhecimento e denúncia de atividades criminosas, contribuindo para a manutenção da segurança local.

