Desempenho de karatecas de Macaé é ressaltado em solenidade estadual - Foto: Divulgação

Desempenho de karatecas de Macaé é ressaltado em solenidade estadualFoto: Divulgação

Publicado 02/12/2023 08:59 | Atualizado 02/12/2023 09:01

Macaé - Na última quinta-feira (30), atletas de karatê de Macaé, acompanhados pela técnica faixa-preta 6º Dan pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e pela Federação de Karatê do Estado do Rio de Janeiro, Samara Jardim, foram homenageados no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. A cerimônia, promovida pelo governador Cláudio Castro e pelo Secretário Estadual de Esportes, Rafael Picciani, teve como foco os atletas que representam o Estado do Rio de Janeiro.

Durante o evento, o desempenho dos atletas de Macaé nos Jogos Estudantis Brasileiros (JEBS) de 2023 foi destacado, garantindo a homenagem. A técnica Samara Jardim e os atletas Akilys Cardoso, Ana Mota e Gabriel Silva participaram da cerimônia em reconhecimento aos destaques e às medalhas conquistadas.

O Governo do Estado prestou uma homenagem especial às delegações, atletas e técnicos que, ao longo do ano, representaram o Rio de Janeiro em competições como os Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e na Gymnasiade, além de eventos paralímpicos.