Homem foi imediatamente detido e levado à 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Homem foi imediatamente detido e levado à 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2024 09:03

Macaé - Uma operação policial na Rua Vargem Grande, no bairro Aeroporto, em Macaé, resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes. A ação ocorreu após a guarnição receber uma denúncia anônima sobre um homem supostamente envolvido com o tráfico na área, que seria controlada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Os policiais se dirigiram ao local indicado e identificaram um indivíduo com as características mencionadas na denúncia saindo de um terreno baldio. Na abordagem, foram encontrados com o suspeito dois pinos de cocaína, totalizando 4 gramas. Durante uma busca no terreno, os agentes localizaram uma sacola contendo mais 31 pinos de cocaína, com peso total de 72 gramas, e seis buchas de maconha, pesando 12 gramas.



Homem foi imediatamente detido e levado à 123ª Delegacia de Polícia Foto: Divulgação O homem foi imediatamente detido e levado à 123ª Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial formalizou a prisão e o manteve à disposição da Justiça.