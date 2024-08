Macaé, com mais de 22,4 mil podas já realizadas, é uma das principais cidades beneficiadas por essas ações - Foto: Divulgação

Macaé, com mais de 22,4 mil podas já realizadas, é uma das principais cidades beneficiadas por essas açõesFoto: Divulgação

Publicado 23/08/2024 10:45

Macaé - Para fortalecer a segurança da rede elétrica e garantir um fornecimento de energia mais confiável, a Enel Distribuição Rio está intensificando as podas preventivas de árvores em sua área de concessão. No primeiro semestre de 2024, a empresa realizou cerca de 210 mil podas nos 66 municípios atendidos, incluindo Macaé, que é uma das áreas de foco. Até o final do ano, a meta é alcançar aproximadamente 550 mil podas, um aumento de 39% em comparação ao ano anterior.

Macaé, com mais de 22,4 mil podas já realizadas, é uma das principais cidades beneficiadas por essas ações. A empresa planeja continuar com o trabalho intensivo no segundo semestre, prevendo novas podas para evitar quedas de galhos que possam causar interrupções no serviço de energia, especialmente durante o período chuvoso e de ventos fortes.

“A manutenção preventiva é fundamental para evitar problemas na rede elétrica, principalmente em épocas de tempestades”, destaca José Luis Salas, diretor de Operações de Redes da Enel Distribuição Rio. Ele ressalta que todo o trabalho é feito com respeito ao meio ambiente, garantindo o equilíbrio entre a operação da rede e a preservação das árvores.

Além das podas, a Enel está reforçando suas equipes técnicas com a contratação de mais eletricistas e instalando novos equipamentos de telecontrole, que permitem o gerenciamento remoto da rede. Esses equipamentos agilizam o restabelecimento de energia em casos de falhas temporárias, minimizando o impacto para os consumidores.

A Enel reforça a importância das podas não só para a segurança da rede elétrica, mas também para a proteção das áreas urbanas e a preservação ambiental. Manter as linhas elétricas livres de vegetação não apenas facilita a manutenção, mas também aumenta a resiliência da rede a eventos climáticos extremos, reduzindo o risco de acidentes e garantindo um serviço de energia mais seguro e eficiente para todos.