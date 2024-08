Com 80% concluída, nova pista do Aeroporto de Macaé será um marco para o setor de óleo e gás - Foto: Ilustração / Internet

Com 80% concluída, nova pista do Aeroporto de Macaé será um marco para o setor de óleo e gásFoto: Ilustração / Internet

Publicado 21/08/2024 09:52

Macaé - A construção da nova pista do Aeroporto de Macaé, uma das obras de infraestrutura mais significativas em andamento no Rio de Janeiro, está prestes a ser concluída. Com 80% dos serviços já finalizados, a pavimentação asfáltica foi concluída, e a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela obra, investiu R$ 220 milhões para transformar o aeroporto em um hub estratégico para o setor de óleo e gás.

A conclusão desta obra não apenas atenderá à crescente demanda do setor, mas também trará enormes benefícios para a economia local. Com o aumento da capacidade operacional, espera-se um crescimento expressivo na movimentação de passageiros e carga, fortalecendo Macaé como um polo logístico. Além disso, a obra tem potencial para gerar inúmeros empregos, tanto diretos quanto indiretos, proporcionando renda e desenvolvimento para a cidade.

Atualmente, estão sendo realizados serviços essenciais como balizamento, iluminação, sinalização, plantio de grama e construção da cerca de delimitação da nova área operacional. O novo pátio, com capacidade para 10 aeronaves de asa rotativa, está em fase de concretagem. A expectativa é que a homologação pela ANAC ocorra em dezembro, abrindo caminho para novas oportunidades e crescimento sustentável em Macaé.