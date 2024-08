Encontro contou ainda com homenagens da federação e da Firjan SENAI pelos 50 anos da descoberta da Bacia de Campos - Foto: Divulgação

Encontro contou ainda com homenagens da federação e da Firjan SENAI pelos 50 anos da descoberta da Bacia de CamposFoto: Divulgação

Publicado 21/08/2024 10:21

Macaé - Macaé e a Bacia de Campos se preparam para um novo ciclo de desenvolvimento com o avanço dos estudos exploratórios no Pré-Sal. Durante um encontro promovido pela Firjan Norte Fluminense, representantes da Petrobras anunciaram que, apesar de já produzirem na região, continuam investindo em novas pesquisas para expandir a extração de petróleo.

O evento, que reuniu autoridades e líderes de diversos setores, foi marcado por homenagens que celebraram os 50 anos da descoberta da Bacia de Campos, destacando a importância histórica e econômica da região. O presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira, enfatizou o impacto positivo da Petrobras na economia local, especialmente com a possível expansão da produção no Pré-Sal.

“A ampliação das operações na Bacia de Campos não só impulsiona a indústria do petróleo, mas também gera empregos e promove o crescimento de pequenos e médios negócios na região”, afirmou. Siqueira também ressaltou o papel da Firjan na capacitação da mão de obra local, que se beneficiará diretamente das novas oportunidades criadas.

Bruno Pereira, gerente de Serviços Especiais da Petrobras na Unidade de Negócios da Bacia de Campos (UN-BC), revelou que a empresa está investindo fortemente para garantir a operação de algumas plataformas até 2050. Com novos recursos e a possibilidade de descobrir novas áreas de exploração, a perspectiva é de que o setor de petróleo e gás continue sendo um dos principais motores econômicos de Macaé.O mercado de descomissionamento, que envolve a desmontagem de antigas plataformas, também foi destacado por Geraldo Barros de Miranda, gerente Operacional da UN-BC. Segundo ele, a Bacia de Campos se destaca como líder nesse processo, que movimentará cerca de US$ 8 bilhões até 2028, gerando ainda mais empregos e dinamizando a economia local.Essas iniciativas fortalecem o papel de Macaé como polo estratégico na indústria de petróleo e gás, trazendo benefícios diretos para a cidade e para a população, com a geração de novos postos de trabalho e o aumento da renda local.