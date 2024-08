A mostra exibe 19 dragões robóticos, incluindo o imponente Dragão da Batalha e o misterioso Dragão Serpente - Foto: Divulgação

Publicado 21/08/2024 10:12

Macaé - O Shopping Plaza Macaé está preparando uma jornada épica para os pequenos neste sábado, 25, com mais uma edição do Clubinho do Plaza, desta vez com o tema Aventura Medieval. A partir das 16h, as crianças serão convidadas a embarcar em uma caça ao tesouro repleta de desafios, percorrendo lojas do shopping guiadas por um mapa especial. A aventura culminará em um grande duelo na entrada principal, sob a supervisão da CIA JUKAH.

O destaque desta edição é a estreia da Exposição Internacional de Dragões, que chega pela primeira vez à Macaé. A mostra exibe 19 dragões robóticos, incluindo o imponente Dragão da Batalha e o misterioso Dragão Serpente, prometendo encantar visitantes de todas as idades até setembro.

O Clubinho do Plaza é um evento dedicado a proporcionar experiências recreativas e educativas para crianças e suas famílias.