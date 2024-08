Macaé em destaque no ranking dos municípios mais competitivos do Sudeste - Foto: Ilustração

Macaé em destaque no ranking dos municípios mais competitivos do SudesteFoto: Ilustração

Publicado 22/08/2024 10:48

Macaé - Macaé se consolidou como uma das cidades em ascensão no Sudeste, alcançando um destaque expressivo no ranking de competitividade dos municípios em 2024. De acordo com o levantamento realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em colaboração com a Gove e a Seall, Macaé deu um salto impressionante de 205 posições desde 2020, ocupando agora a 59ª colocação no cenário nacional. Este avanço reflete o crescimento e a melhoria contínua em áreas essenciais como economia, infraestrutura e qualidade de vida.

O ranking, que será divulgado oficialmente nesta quarta-feira, 21, em Brasília, avaliou 404 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, abrangendo 60% da população do país. Na região Sudeste, as cidades de São Paulo (SP), Vitória (ES) e Barueri (SP) lideram a lista, enquanto Macaé se destaca como um dos principais casos de evolução.

A análise do CLP utilizou 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares e três áreas temáticas: instituições, sociedade e economia. Esses indicadores fornecem um panorama abrangente das políticas públicas e da eficiência na gestão municipal. O crescimento de Macaé no ranking demonstra como a cidade tem se fortalecido em aspectos cruciais para garantir maior justiça social e desenvolvimento econômico, promovendo uma melhor qualidade de vida para seus habitantes.

"Uma cidade competitiva é sinônimo de bem-estar social e oportunidades para todos", afirma Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP. Ele destaca que o crescimento de Macaé, assim como de outras cidades em ascensão, é resultado de políticas públicas eficazes e de uma gestão focada em resultados concretos para a população.

Outro destaque no estudo é o município de São Sebastião, em São Paulo, que também registrou um avanço significativo, subindo 122 posições para alcançar o 10º lugar no ranking. Esses avanços sublinham a importância da competição saudável entre as cidades, incentivando melhorias contínuas que beneficiam diretamente os cidadãos.

Com o objetivo de guiar as administrações municipais, especialmente em ano eleitoral, o ranking de competitividade se apresenta como uma ferramenta essencial para nortear as gestões e promover a equidade e o desenvolvimento sustentável em todo o país. O desempenho de Macaé, ao lado de outras cidades, reafirma a relevância desse estudo como um instrumento para medir e incentivar o progresso das cidades brasileiras.