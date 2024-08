Para evitar transtornos, os motoristas devem desviar pela Rua Vina Del Mar e pela Nossa Senhora da Glória - Foto: Douglas Smmithy

Para evitar transtornos, os motoristas devem desviar pela Rua Vina Del Mar e pela Nossa Senhora da GlóriaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/08/2024 10:32

Macaé - Devido aos preparativos para a 13ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia, a Avenida Atlântica, no bairro Cavaleiros, em Macaé, está parcialmente interditada. Para evitar transtornos, os motoristas devem desviar pela Rua Vina Del Mar e pela Nossa Senhora da Glória, que temporariamente opera em mão inglesa, até retornarem à Avenida Atlântica pela Rua Mar Del Plata.

As autoridades locais preveem que a montagem da estrutura para o evento seja concluída até esta sexta-feira (23), por volta das 16h, momento em que o tráfego na Avenida Atlântica será liberado. No entanto, novas mudanças no trânsito estão previstas para ocorrer entre os dias 4 e 8 de setembro, durante a realização do festival, para garantir a segurança e a fluidez do evento.