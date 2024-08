Ao vasculhar a área ao redor, os policiais localizaram mais 221 sacolés de cocaína e 20 buchas de maconha - Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2024 10:13

Macaé - Uma operação policial na comunidade do Botafogo, em Macaé, levou à prisão de um suspeito de tráfico de drogas, além da apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes. A equipe policial recebeu informações de que um homem negro, sem camisa, usando boné branco e calça preta, estava realizando a venda de drogas na quadra da comunidade, onde o material ilícito estaria escondido dentro de um copo plástico.

Após receber a denúncia, os agentes se dirigiram imediatamente ao local e conseguiram abordar o indivíduo com as características descritas. Durante a revista, foram encontrados 12 sacolés de maconha no local indicado. Ao vasculhar a área ao redor, os policiais localizaram mais 221 sacolés de cocaína e 20 buchas de maconha. O suspeito, vinculado à facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA), foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.