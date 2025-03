Publicado 20/03/2025 11:18

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, se reuniu com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Menezes, e com o Comandante do 32º BPM, Coronel Olavo, para fortalecer a parceria entre o município e a corporação. O encontro, realizado no Gabinete do Comando Geral, também contou com a presença do Secretário de Segurança de Macaé, Major Tales, e teve como foco a continuidade das ações que têm garantido a redução dos índices de criminalidade na cidade.

As autoridades destacaram que Macaé segue como uma das cidades mais seguras do estado, reflexo das estratégias de policiamento e do apoio da administração municipal às forças de segurança. Além disso, foi discutida a necessidade da aquisição de novas viaturas para reforçar o patrulhamento e ampliar a capacidade operacional da polícia.

A reunião reforçou o compromisso de manter investimentos em segurança pública, garantindo mais estrutura para as equipes e aprimorando as ações de prevenção e combate ao crime na região.