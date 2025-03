Representantes acadêmicos discutirão projetos e parcerias para o futuro do ensino superior na cidade - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 20/03/2025 11:10

Macaé - A Secretaria Executiva de Ensino Superior de Macaé realizará, no dia 31 de março, o lançamento do Fórum de Instituições Públicas de Ensino Superior do município. O encontro acontecerá no bloco A da Cidade Universitária, a partir das 9h, reunindo representantes de universidades públicas com atuação na região.

A iniciativa buscará ampliar o diálogo entre as instituições e o poder público, visando fortalecer políticas educacionais e fomentar projetos de impacto social. A secretária Executiva de Ensino Superior, Iza Vicente, ressaltou que o Fórum será um espaço estratégico para a troca de experiências e planejamento de ações conjuntas.

Estarão presentes representantes da UFRJ, UFF, IFF, UENF, Cederj e FeMASS. A programação incluirá recepção com café de boas-vindas, mesa de abertura com autoridades acadêmicas e municipais, apresentação dos objetivos para 2025 e assinatura simbólica da portaria que oficializará a criação do Fórum.