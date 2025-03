Café Literário celebra Dia da Poesia nesta sexta-feira - Foto: Rogerio Peccioli

Publicado 20/03/2025 11:03

Macaé - O Café Literário de março será uma celebração ao Dia Mundial da Poesia nesta sexta-feira, 21 de março, no Solar dos Mellos, reunindo poetas de diferentes gerações em um evento aberto ao público. Com destaque para a participação feminina, a programação contará com declamações, slam e rap, além da presença do coletivo Coro das Cigarras, o mais antigo da cidade.

Entre as convidadas estão Sandra Wyatt, Mariúcha Corrêa, Isabella Ingra, Yohane Cardoso e Tay Joventino, que trarão diferentes estilos e abordagens poéticas. Criado pela UNESCO em 1999, o Dia Mundial da Poesia incentiva a leitura, a escrita e o diálogo cultural.

O curador do evento, Gerson Dudus, destaca que esta edição celebra a poesia feminina macaense e sua importância na cena literária local. O encontro acontece às 19h, no Solar dos Mellos, localizado na Rua Conde de Araruama, 248, Centro, com entrada gratuita.