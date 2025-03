Com essa iniciativa, o Procon reforça seu compromisso com a proteção do consumidor - Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 14:22

Macaé - O Procon de Macaé iniciou nesta segunda-feira um Feirão de Negociação com a BRK, oferecendo aos consumidores a oportunidade de regularizar pendências com a concessionária de água e esgoto. A ação acontece no Paço Municipal até terça-feira, das 9h às 17h, permitindo a renegociação de débitos com parcelamentos, descontos e até a reativação de serviços suspensos.

A iniciativa tem sido bem recebida pela população. A aposentada Márcia Valéria Inácio Alves, de 63 anos, destacou a importância do evento para resolver suas pendências. “Espero que essa negociação agilize o atendimento e facilite a regularização da minha situação”, afirmou.

Segundo o secretário executivo de Defesa do Consumidor, Celso Mussi, esta é a segunda edição do feirão em 2025 e faz parte de um calendário de ações voltadas à defesa dos direitos dos consumidores. “Nosso objetivo é devolver dignidade aos cidadãos que enfrentam restrições de crédito. Durante o feirão, os consumidores podem quitar, parcelar ou renegociar suas dívidas. Além disso, estamos no Mês do Consumidor e teremos outras ações ao longo do ano”, ressaltou.

Quem não conseguiu realizar o agendamento pode comparecer diretamente ao local e entrar na lista de espera, com atendimento seguindo a ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e número da matrícula da conta de água. Empresas devem levar o contrato social e o CNPJ.

Com essa iniciativa, o Procon reforça seu compromisso com a proteção do consumidor, garantindo alternativas para a regularização de débitos e a retomada do acesso a serviços essenciais.