Prefeito Welberth Rezende celebra com delegado e forças de segurança a liderança da 123ª DP no ranking estadual de efetividade - Foto: Reprodução Rede Social

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, usou suas redes sociais para anunciar um marco histórico para a cidade: a 123ª Delegacia de Polícia, sob o comando do delegado Pedro Emílio Braga, conquistou o primeiro lugar no ranking de efetividade entre as 184 delegacias do Estado do Rio de Janeiro, alcançando uma nota expressiva de 98,8 em 100 pontos possíveis. O resultado é reflexo direto da atuação integrada entre as forças de segurança, incluindo Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, que têm trabalhado incansavelmente para reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança dos moradores.



Esse avanço na segurança pública tem transformado Macaé em uma cidade mais atrativa para investimentos, turismo e qualidade de vida. Com um policiamento mais ostensivo, ações estratégicas de inteligência e o fortalecimento da Guarda Municipal, os índices de violência caíram, permitindo que os moradores retomem hábitos antes afetados pelo medo, como caminhar à noite, frequentar espaços públicos e ampliar seus negócios sem receio da criminalidade.



"A cidade está mais segura e esse é um compromisso que vamos continuar honrando. Esse reconhecimento é a prova de que a parceria entre a Prefeitura e as forças de segurança está no caminho certo", afirmou o prefeito.



Para Ricardo Mendes, empresário do setor gastronômico, a segurança trouxe novas oportunidades para o comércio local. "Hoje podemos manter os estabelecimentos abertos até mais tarde sem aquela preocupação constante com assaltos. Os clientes também se sentem mais à vontade para sair à noite", destacou.



A estudante Larissa Oliveira, 22, ressaltou que a melhora na segurança mudou sua rotina. "Antes, sair da faculdade tarde da noite era sempre um medo. Agora, dá para ver mais policiamento nas ruas e isso faz toda a diferença para nós, mulheres, que precisamos nos sentir seguras", afirmou.



O aposentado Antônio Figueiredo, 70, relembra um tempo em que evitar certos bairros era regra, mas vê uma nova realidade. "A presença policial e as operações constantes deram outra cara para a cidade. Hoje posso caminhar na orla e nos parques sem aquele receio de ser abordado por criminosos", comemorou.



O delegado Pedro Emílio Braga destacou que a conquista é fruto de um trabalho contínuo e estratégico. "Nosso compromisso é com a segurança da população. Esse resultado demonstra que a integração das forças policiais e o investimento em tecnologia e inteligência têm dado frutos concretos", afirmou.



Com a liderança no ranking estadual de segurança, Macaé reafirma seu compromisso com a proteção dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável. A cidade segue investindo em tecnologia, capacitação policial e patrulhamento para garantir que a segurança continue sendo um dos seus maiores diferenciais.

123ª DP lidera Ranking de Produtividade e Macaé se consolida como referência em segurança no Estado Foto: Douglas Smmithy