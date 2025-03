Cidade Universitária de Macaé recebe especialistas para debater inovação e sustentabilidade no Clima TecBR - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 24/03/2025 14:27

Macaé - No dia 26 de março, a Cidade Universitária de Macaé será palco da terceira edição do Clima TecBR, um dos principais encontros voltados à inovação tecnológica aplicada à sustentabilidade. Das 8h às 20h, especialistas, pesquisadores e gestores públicos discutirão estratégias para enfrentar desafios climáticos e reduzir riscos ambientais.

Com uma programação diversificada, o evento abordará temas como inteligência artificial na gestão de desastres, infraestrutura resiliente, monitoramento climático e políticas públicas para mitigação de riscos. Além das palestras e workshops, projetos inovadores serão apresentados dentro de dez eixos temáticos.

O secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, ressaltou a importância do evento. “Nosso objetivo é transformar conhecimento acadêmico em soluções práticas que possam ser aplicadas para tornar cidades mais seguras e sustentáveis”, destacou.

As inscrições para ouvintes seguem abertas até o dia do evento no site oficial. O Clima TecBR terá entrada gratuita e transmissão online para alcançar um público ainda maior.