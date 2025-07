Nova unidade funciona no Hospital Público de Macaé e reforça cuidado com pacientes com doenças do coração - Foto: Divulgação

Nova unidade funciona no Hospital Público de Macaé e reforça cuidado com pacientes com doenças do coraçãoFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2025 19:05

Macaé - Em celebração aos 212 anos de emancipação político-administrativa de Macaé, foi inaugurada nesta quarta-feira (23) a Unidade Coronariana e o Serviço Municipal de Ecocardiografia no Hospital Público de Macaé (HPM), no bairro Virgem Santa. O projeto “Amigos do Coração” marca um avanço na estrutura de saúde do município, com foco em diagnóstico rápido, tratamento imediato e suporte intensivo para casos graves.

A nova unidade é voltada ao atendimento de pacientes com doenças cardíacas agudas, como infarto do miocárdio, e conta com estrutura hospitalar equipada, equipe multiprofissional treinada e monitoramento contínuo. Já o serviço de ecocardiografia vai permitir a realização de exames de imagem do coração, essenciais para o diagnóstico e acompanhamento de distúrbios cardíacos. Sete aparelhos de última geração foram instalados para garantir precisão na avaliação da função e estrutura cardíaca.

Durante a cerimônia, o prefeito Welberth Rezende ressaltou que a entrega representa mais do que infraestrutura: “Estamos ofertando afeto, amor, cuidado e, sobretudo, uma maior perspectiva de vida para quem será beneficiado por estes serviços. É fundamental fortalecer a estrutura de nossos setores de saúde.”

O secretário de Saúde, Lucas Dias Rodrigues, destacou o alcance do serviço: “É uma unidade especializada, com cardiologistas renomados. E ainda temos o ecocardiograma com Doppler, que identifica se o paciente já infartou ou está com o coração comprometido.”

A secretária executiva de Alta e Média Complexidade, Natália Antunes, também frisou a relevância da entrega: “As estatísticas mostram que as doenças cardiovasculares ainda lideram como causa de morte no Brasil e no mundo. Essa unidade é um marco para Macaé.”

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades municipais, incluindo a direção do HPM, secretários e vereadores. A nova unidade representa um passo importante para melhorar o cuidado com a saúde do coração e oferecer um atendimento mais rápido, preciso e humanizado à população.