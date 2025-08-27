Moradores do Frade agora podem ligar suas residências à nova rede coletora e ETE, garantindo tratamento adequado do esgoto - Foto: Ilustração

Publicado 27/08/2025 15:37

Macaé - A comunidade do Frade dá um passo importante em direção à saúde pública e à preservação ambiental. Com a conclusão das obras da nova rede coletora de esgoto e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), os moradores já podem realizar a ligação de seus imóveis, garantindo que os resíduos domésticos sejam tratados de forma segura e eficiente.

A Secretaria Municipal Executiva de Saneamento destaca que a ligação é obrigatória para todos os imóveis atendidos pela rede, conforme legislação federal e normas municipais. Cada residência já conta com uma caixa de inspeção instalada na frente ou nos fundos, servindo como ponto inicial para a conexão interna. É responsabilidade do proprietário encaminhar a tubulação do banheiro, cozinha e demais pontos de uso até a caixa de inspeção.

Para auxiliar a população, a Secretaria oferece orientação técnica. Os atendimentos podem ser feitos pelos telefones (22) 2793-3664 (Glicério) ou (22) 2759-5404 / 2762-8077 (Macaé). A obra possui garantia de cinco anos, e equipes de manutenção permanecem na região para reparos emergenciais, assegurando o pleno funcionamento do sistema.

Com a ligação de todos os imóveis, o Frade terá um avanço concreto no tratamento de esgoto, promovendo um ambiente mais saudável para a população e contribuindo diretamente para a preservação dos recursos naturais da região.