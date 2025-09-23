Um homem foi preso no último final de semana em Macaé, acusado de estrangular e agredir violentamente a companheira no bairro Lagomar. Segundo a Polícia Civil, a vítima, em depoimento, relatou que já havia sofrido outras agressões, mas tinha receio de denunciar por residir em uma área dominada por facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.
No episódio mais recente, o casal discutiu e o agressor aplicou um “mata-leão”, deixando a mulher desacordada. Em seguida, ela foi arrastada até o banheiro, onde teve a cabeça batida contra a parede, sofreu socos e foi ameaçada com água fervente. Além disso, o agressor esfregou cinzas de fotos queimadas em seu rosto.
A polícia informou que os três filhos menores da vítima chamaram a avó materna, que ao chegar conseguiu interromper as agressões.
Após receber a denúncia, equipes da Polícia Civil realizaram diligências e localizaram o homem no Lagomar. Ele foi autuado em flagrante por violência doméstica, na forma da Lei Maria da Penha, e permanece à disposição da Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.