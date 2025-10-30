Céu carregado sobre Macaé marca a chegada da frente fria que promete chuva forte e ventos de até 100mm/dia - Foto: Douglas Smmithy

Céu carregado sobre Macaé marca a chegada da frente fria que promete chuva forte e ventos de até 100mm/diaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/10/2025 10:47

Macaé - A passagem de uma frente fria promete mudar o tempo em Macaé nesta quinta-feira (30). O alerta, emitido pela Defesa Civil, prevê chuvas moderadas a fortes e ventos intensos, com volume que pode variar entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 100 mm em um único dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Diante do cenário, o órgão reforça a importância da prevenção e orienta a população a adotar cuidados dentro e fora de casa. A recomendação é fechar portas e janelas, retirar objetos de locais altos, desligar o gás e evitar o uso de velas em caso de queda de energia, dando preferência às lanternas.

Quem estiver nas ruas deve evitar se abrigar embaixo de árvores, não praticar esportes ao ar livre e se manter longe de encostas, rios ou áreas com risco de alagamento. A orientação também vale para motoristas, que devem evitar estacionar próximo a postes, placas e árvores.

A Defesa Civil pede atenção redobrada em locais de risco e lembra que, em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo WhatsApp (22) 99910-34275.

O órgão segue monitorando as condições meteorológicas e ressalta que o momento é de cuidado e solidariedade. “A prevenção é sempre o melhor caminho para garantir a segurança de todos”, reforça a equipe técnica da Defesa Civil.