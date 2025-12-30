Homenagem reconhece legado de Junot Abi-Ramia Antônio para o desenvolvimento da Região Serrana - Divulgação

Publicado 30/12/2025 18:11

O trecho da Rodovia RJ-116 que liga os municípios de Macuco e Nova Friburgo passou a ser oficialmente denominado “Rodovia Deputado Junot Abi-Ramia Antônio”. A mudança foi estabelecida por meio da Lei Estadual nº 11.082/2025, sancionada pelo governador Cláudio Castro no dia 29 de dezembro e publicada no Diário Oficial do Estado. A lei modifica a redação da Lei Estadual nº 6.036, de 2011, incluindo o inciso que oficializa a homenagem.



O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Bruno Boaretto (PL), de Macuco, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) antes da sanção governamental. A medida entrou em vigor na data de sua publicação.



A iniciativa reconhece a trajetória e os serviços prestados por Junot Abi-Ramia Antônio, cuja atuação profissional e política teve impacto direto no desenvolvimento da infraestrutura do interior fluminense, especialmente na Região Serrana.

Engenheiro, servidor público e homem comprometido com o futuro da Região Serrana



Natural de Macuco (RJ), Junot Abi-Ramia Antônio formou-se em Engenharia Civil pela Universidade do Brasil (atual UFRJ) em 1957. Construiu carreira técnica na área de saneamento, ingressando na Companhia de Águas do antigo Estado do Rio de Janeiro, onde chegou à presidência em 1966. Atuou em obras importantes no interior do estado, especialmente na Região Serrana, sendo um dos responsáveis pela implantação de estações de tratamento de água em municípios cortados pela RJ-116, como Macuco, Cordeiro e Bom Jardim.

Após a fusão dos estados, exerceu cargos de liderança na Cedae, respondendo pela superintendência e direção do interior fluminense. Em 1990, foi eleito deputado federal pelo PDT, integrando comissões ligadas à infraestrutura e tendo participação histórica na votação do impeachment do presidente Fernando Collor. Faleceu em 2013, aos 80 anos, em Niterói, e foi sepultado em sua cidade natal.

Além da rodovia, o nome de Junot Abi-Ramia Antônio também foi eternizado em Macuco por meio de lei municipal nº 757/2017, também de autoria de Bruno Boaretto - então prefeito da cidade, que denominou o horto localizado no Parque de Exposições Edgar Rodrigues Lutterbach como Horto Municipal Junot Abi-Ramia Antônio. Ainda em Macuco, o ex-deputado dá nome à “Comenda Deputado Junot Abi-Râmia Antônio”, hornaria da Câmara Municipal macuquense para homenagear pessoas e entidades que prestam serviços relevantes à comunidade.