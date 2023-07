Magé realiza obra de infraestrutura nos bairros - Gilson Costa/Divulgação

Publicado 04/07/2023 20:48

Magé - A Avenida Automóvel Clube vem recebendo asfalto em toda a sua extensão e, dessa vez, o bairro de Fragoso ganhou uma cara nova. Um asfalto novinho para ser chamado de seu. Na última quinta-feira (29), Sr. José Ricardo de 43 anos, que é morador e borracheiro do bairro, pôde ver o trabalho acontecendo e se mostrou satisfeito com o serviço que está sendo feito.

Para além de Fragoso, bairros como Raiz da Serra, Piabetá e Rio do Ouro também estão sendo contemplados com os 150 quilômetros de asfalto dopra você, que agora vai ganhar um reforço com mais 51 Km de pavimentação para o município de Magé.