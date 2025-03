Jaqueline de Araújo Alves foi vítima do ex-companheiro - Reprodução

Publicado 24/03/2025 18:11

Magé - Única vereadora eleita na cidade de Magé, Jane Pereira (MDB), lamentou a morte de uma mulher por feminicídio no último fim de semana. Um policial militar e uma mulher foram assassinados a tiros, na tarde deste sábado (22), em Magé, na Baixada Fluminense . Jaqueline de Araújo Alves morreu no local.

"Infelizmente, as estatísticas apontam que ainda estamos longe de conseguir garantir às mulheres que elas tenham paz, segurança e tranquilidade nos seus relacionamentos. Como mulher e única vereadora da minha cidade, eu repudio veementemente o caso da Jaqueline, mulher, mãe, avó, trabalhadora, amiga, assassinada friamente pelo seu ex-companheiro, pura e simplesmente porque ele não aceitava o fim do relacionamento", frisou Jane.



Em texto divulgado, Jane lembrou que muitas mulheres acabam "vivendo diarimente com medo" e cobrou mais ação das autoridades.

"Seja nas nossas relações afetivas, de trabalho, no ir e vir pra casa, andando na rua, nas abordagens grosseiras e violentas que sofremos todos os dias por homens que ainda nos enxergam como objetos. É urgente que o poder público tome a frente e consiga garantir às mulheres o direito de se sentirem seguras e que suas decisões sejam respeitadas. Sejam elas quais forem. Uma mulher não pode ter medo de terminar um relacionamento e, por isso, acabar se submetendo a permanecer ligada a um homem agressivo, violento e abusador. O que aconteceu agora com a Jaqueline, infelizmente, já aconteceu com a Bia, a Lúcia, a Maria, a Joana, e tantas outras mulheres. Não podemos aceitar! A vida de cada uma de nós é muito valiosa para termos dias tão tristes. Precisamos nos mobilizar e nos fortalecer para tornar nossa realidade mais feliz, segura e psicologicamente sadia", afirmou.

Jaqueline foi enterrada na tarde desta segunda-feira, no cemitário de Vila Rosali.