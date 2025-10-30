Livro best seller traz trajetória de jovem nascida na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 30/10/2025 20:45

Magé - Impulsionado por um lançamento que reuniu mais de 500 pessoas e a venda de 400 exemplares em apenas três horas, o livro 'Protagonistas' alcançou o status de Best Seller em tempo recorde. No capítulo “Desenhando meu futuro enquanto aprendo quem sou”, Beatriz Reis compartilha sua trajetória desde a infância na Baixada Fluminense até o desenvolvimento da sua carreira em publicidade, marketing e design, revelando como o autoconhecimento, a multipotencialidade e a coragem de empreender moldaram sua jornada.

Entre desafios pessoais, crises de ansiedade durante a pandemia e decisões profissionais arriscadas, Bia descobre o poder da Inteligência Criativa Multidisciplinar e da Teoria do Brilho, que reforçam a importância de se conectar com outras mulheres e celebrar conquistas coletivas. Com sensibilidade e autenticidade, ela reflete sobre o protagonismo feminino, a construção de oportunidades e a capacidade de transformar pequenos momentos e aprendizados em crescimento pessoal e profissional contínuo.

Paulo José, tio de Beatriz, foi um marco importante em seu processo de autoconhecimento. Ele a convidou para um curso online de desenvolvimento pessoal que explorava comunicação, expressão de sentimentos e liberdade interior, ajudando-a a se reconectar consigo mesma durante o período de isolamento da pandemia. Através desse aprendizado, Bia fortaleceu sua capacidade de escolha, transformou desafios em crescimento e iniciou uma jornada mais profunda de introspecção, alinhando seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Um dos principais diferenciais da obra é a sua pluralidade. As páginas de Protagonistas trazem histórias de mulheres pretas, LGBTQIA+, ribeirinhas, indígenas, da Geração Z, 50+, 60+, 70+, mães atípicas, neurodivergentes e tantas outras que compõem a riqueza do Brasil.



“Não conheço um livro no qual a diversidade esteja presente de forma tão abrangente", comenta a organizadora Chris Pelajo. "Ele é diverso na origem, idade, realidades e vivências. É impossível não se identificar com pelo menos uma das histórias. O sucesso de público só confirma o quanto um livro como este é atual e necessário."

Parte da renda arrecadada com a venda dos livros é doada para as instituições Mãos de Maria Brasil e SAS Brasil, que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade. O livro está disponível na Amazon: https://a.co/d/0f1mr10